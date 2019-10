CDS-PP

Carlos Meira, militante de Viana do Castelo do CDS-PP, vai ser candidato à liderança do partido no congresso da sucessão da ainda líder, Assunção Cristas, marcado para 25 e 26 de janeiro, anunciou hoje à Lusa o próprio.

"A candidatura à liderança do partido está lançada em defesa do Alto Minho e de Viana do Castelo. Em defesa de todos os Alto Minho deste país, que não têm voz, que são oprimidos por um centralismo serôdio e bacoco que abunda em Portugal", afirmou hoje à Lusa o empresário de 33 anos.

Carlos Meira, natural de Viana do Castelo, é militante do CDS-PP desde os 19 anos.