Actualidade

A comunidade islâmica da província angolana da Lunda Norte pediu hoje a intervenção do Presidente angolano, João Loureço, na reabertura de dezenas de mesquitas encerradas há mais de sete meses, dizendo-se "discriminados" e classificados como "igreja de terroristas".

"Se somos todos os angolanos, porque é que não nos aceitam e não respeitam o nosso direito e liberdade de culto e religião. Daí que queria pedir ao Presidente da República para que intervenha nesta questão da Lunda Norte porque também é uma província angolana", afirmou hoje à Lusa o secretário da comunidade muçulmana na Lunda Norte, António Muhalia.

Segundo o líder da comunidade islâmica, desde fevereiro passado que os muçulmanos naquela província, do leste de Angola, não efetuam os seus cultos pelo facto de as autoridades locais terem encerrado todas mesquitas, no âmbito da Operação Resgate, por "suposto exercício ilegal".