Actualidade

O regulador polaco UOKik anunciou hoje que está a investigar preços da Biedronka, cadeia de supermercados da Jerónimo Martins na Polónia, por alegadamente existirem produtos que são mais caros na caixa do que nas prateleiras.

"Mais caros na caixa do que o indicado no preço colocado junto dos produtos e falta de informação sobre o preço junto do produto na prateleira" são as alegações referidas pelo regulador da concorrência e da defesa do consumidor relativamente à Jerónimo Martins Polska, que detém a cadeia de retalho Biedronka, que constam no 'site' da UOKiK.

A multa pode ascender até 10% do volume de negócios.