Um grupo de moradores de Serralves, no Porto, pediu a intervenção do Presidente da República no combate ao tráfico de droga na cidade, tendo criado um movimento informal que exige respostas concretas à situação decorrente do desmantelamento do Aleixo.

Numa primeira fase, o grupo de moradores da Rua de Serralves começou por promover um abaixo assinado que foi entregue, em julho, ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, "com mais de 100 assinaturas de moradores, prestadores de serviços, lojistas, comerciantes e taxistas".

Em paralelo, o movimento criou uma petição 'online', subscrita por 1.132 pessoas, até às 12:45 de hoje, onde pede a intervenção do Presidente da República "na promoção de uma ação concertada entre as diversas entidades e organismos com competências para atuar".