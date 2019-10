Actualidade

A presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Cabo Verde disse hoje que realizar boas eleições já não é suficiente para a democracia do país, mas sim a consolidação do processo, com mais participação e menos custos.

"Até hoje, Cabo Verde tem estado a fazer boas eleições, mas nós entendemos que boas eleições já não é suficiente para a nossa democracia. Neste momento, estamos à procura de dar passos para lançar grandes objetivos para a consolidação. E quando estamos a falar de consolidação, o primeiro aspeto que devemos considerar é o nível de participação dos cidadãos, de forma a conferir maior legitimação aos eleitos", afirmou Maria do Rosário Gonçalves.

A presidente da CNE falava aos jornalistas no âmbito de um reflexão eleitoral que realiza na cidade da Praia com a participação de vários setores da sociedade, serviços e entidades do Estado, Igrejas, associações comunitárias, universidades, comunicação social, artistas, jovens, associações de deficientes e partidos políticos.