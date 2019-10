Catalunha

A primeira de seis marchas de independentistas vindos de toda a Catalunha chegou hoje pela manha a Barcelona, que esta tarde deverá assistir a uma das maiores concentrações separatistas de sempre numa região que também está em "greve geral".

As "Marchas pela liberdade" foram convocadas pelas principais associações cívicas independentistas para assinalar a sua reprovação às penas de até 13 anos de prisão decididas pelo Tribunal Supremo no início da semana pelos delitos de sedição e peculato de nove políticos catalães que dirigiram a tentativa de autodeterminação de 2017.

A primeira dessas caminhadas iniciada na terça-feira entrou na capital catalã e às 17:00 (14:00 de Lisboa) irá convergir com as restantes no Passeio de Gràcia, no centro da cidade, que já está fechado ao trânsito, assim como as avenidas em redor, à espera dessa grande concentração.