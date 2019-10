Actualidade

Nick Cave and The Bad Seeds vão dar dois concertos no Campo Pequeno, em Lisboa, no próximo mês de abril, na abertura da digressão europeia da banda, para promoção do álbum "Ghosteen", anunciou hoje a Everything is New.

A digressão inclui a passagem por 19 países e tem início em Lisboa, com dois concertos nos dias 22 e 23 de abril de 2020.

Até meados de junho, Nick Cave and The Bad Seeds vão levar o novo álbum de estúdio a cidades como Madrid e Barcelona, Amesterdão, Antuérpia, Birmingham, Cardiff, Glasgow e Manchester, Dublin, Leeds, Londres, Colónia, Hamburgo, Copenhaga, Estocolmo, Oslo e Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Munique, Zurique, Milão, Rome, Paris e Telaviv. Nick Cave atuará também em Gliwice, na Polónia.