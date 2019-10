Actualidade

O Sporting, detentor do troféu, vai disputar a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal na Rússia, enquanto o Benfica, campeão português, ficou integrado no grupo, em teoria, mais complicado.

Os 'leões', que conquistaram a primeira edição da Liga dos Campeões - sucedeu à UEFA Futsal Cup -, ficaram no Grupo B, que se vai disputar em casa dos russos do Tyumen e no qual estão também os cazaques do Ayat e os croatas Novo Vrijeme.

O Benfica, campeão da UEFA Futsal Cup em 2009/10, vai jogar o Grupo C, em casa do Kairat Almaty, vencedor em 2012/13 e 2014/15 e finalista na edição da 'Champions' da última temporada.