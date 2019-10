Actualidade

A ministra do Mar afirmou hoje que, durante esta legislatura, foi duplicado o peso da economia do mar na economia nacional e cumprida uma estratégia assente na criação de conhecimento, proteção dos oceanos e promoção da economia azul.

"O país fez um investimento público e privado de 1.500 milhões de euros, deixando assegurados mais 1.600 milhões de euros decorrentes dos projetos de Sines. O peso da economia do Mar na economia nacional duplicou nesta legislatura, estimando-se que atinja 5% do VAB [Valor Acrescentado Bruto] em 2019", defendeu Ana Paula Vitorino, numa nota enviada à comunicação social.

De acordo com a ministra, que agora cessa funções, a criação do Ministério do Mar, em novembro de 2015, refletiu a obrigatoriedade de uma governação do oceano "global e integrada", tendo em conta que este "é o principal regulador do clima global".