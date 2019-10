Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, pediu hoje respeito pelo Coimbrões, que alinha no terceiro escalão, para que "não aconteçam surpresas" no jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

O treinador dos 'dragões' admitiu, em conferência de imprensa, que "agora já não há jogos fáceis", mas sublinhou a vontade de vencer do FC Porto.

"Há 20 anos havia esse tipo de discrepâncias, agora não. Nós temos de entrar respeitando o adversário, mas com vontade de o vencer. O conhecimento das individualidades do adversário é o primeiro passo a ter para evitar qualquer tipo de surpresas. Para ganhar um jogo é preciso ter todos os níveis de jogo no máximo. Hoje, os jogadores dos escalões inferiores têm mais qualidade do que tinham há 20 anos", referiu o técnico.