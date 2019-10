Actualidade

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, reacendeu hoje a questão da regionalização durante a renovação do contrato do ciclista João Rodrigues, em que desafiou os responsáveis a olhar para Espanha e a "abrirem os olhos".

"És um campeão [João Rodrigues]. Também sentes o FC Porto. És algarvio de nascença, não digo da região do Algarve, porque para já é só descentralização, não há regiões", referiu Pinto da Costa, acérrimo defensor da regionalização.

O dirigente, que falava na assinatura da renovação do contrato de João Rodrigues e entrega ao museu 'azul e branco' da bicicleta vencedora da Volta a Portugal, aprofundou a questão recorrendo ao exemplo da Catalunha.