A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai estar encerrada durante todo o fim de semana, a partir das 20:30 de hoje e até as 08:30 de segunda-feira, anunciou hoje aquela instituição de saúde.

Para minimizar os constrangimentos à população, o hospital do distrito de Setúbal articulou-se com o Agrupamento de Centros de Saúde de Almada e Seixal para reforçarem o atendimento em alguns cuidados de saúde primários dos dois concelhos.

"Haverá reforço do Atendimento Complementar nos Centros de Saúde Rainha D. Leonor (Almada) e Amora (Seixal), que estarão abertos entre as 10:00 e as 17:00 de sábado e domingo, para atender todos os utentes que necessitem de observação no âmbito pediátrico, em situações agudas, mas não emergentes", lê-se num comunicado divulgado pelo hospital.