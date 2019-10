Actualidade

A biografia do músico Leonard Cohen escrita ainda em vida, com ajuda do 'cantautor', pela jornalista Sylvie Simmons, especializada na área musical, chega hoje às livrarias portuguesas, editada pela Tinta-da-China e ilustrada com fotografias e documentos.

"I'm your man: A vida de Leonard Cohen" apresenta-se como um olhar íntimo, único, privilegiado e com várias surpresas, sobre o escritor de canções canadiano, responsável por músicas como "Suzanne", "Hallelujah" ou "I'm your man", revelando-o no seu génio e processo criativo, nas suas inseguranças e medos, na sua vivência, nos seus amores e amantes, no papel de pai e naquela elegância que sempre o caracterizou e que ele considerava congénita: tinha nascido de fato completo, como o próprio se apresentou certa vez à jornalista.

Foi em 2001, durante uma entrevista de Leonard Cohen a Sylvie Simons, que esta assinalou a elegância do músico, descrevendo-o como um homem "cortês, elegante, com modos de antigamente" e que no vestuário era "aprumado e sóbrio", "irrepreensível".