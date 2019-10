Actualidade

O Coro Casa da Música celebra o 10.º aniversário com a interpretação das "Vésperas", de Claudio Monteverdi, "uma das maiores obras primas do barroco inicial", num concerto, no domingo, no Porto, na Sala Suggia, dirigido pelo maestro Paul Hillier.

As "Vésperas", cujo título original é "Vespro della Beata Vergine" ("Vésperas da Virgem Santa", em tradução livre), inserem-se nas comemorações dos 10 anos deste agrupamento, e chegam à sala principal da Casa da Música, pelas 18:00 de domingo.

Num concerto com a Orquestra Barroca, outra formação residente da Casa da Música, é visitada esta coletânea de inspiração mariana, feita para celebrações religiosas, em que Monteverdi "demonstrou a sua mestria nos vários estilos de música sacra, correntes na época".