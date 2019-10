FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve hoje a previsão de crescimento das economias da África subsaariana nos 3,2% do PIB este ano, prevendo depois uma ligeira aceleração para 3,6% no próximo ano.

"Esta retoma do crescimento será mais lenta do que o anteriormente previsto devido, em parte, ao ambiente externo mais difícil", escrevem os economistas do FMI nas 'Perspetivas Económicas Regionais para a África Subsariana', hoje divulgadas no âmbito dos Encontros Anuais do FMI e do Banco Mundial, que decorrem em Washington.

No documento, o FMI alerta que as perspetivas variam muito de país para país, principalmente entre os países ricos em recursos naturais, cujo crescimento deverá ser de 2,5%, em média, e dos outros, que deverão registar expansões na ordem dos 6%.