Actualidade

A concessão do Quartel da Graça, em Lisboa, vai ser entregue ao grupo Sana, no âmbito do programa Revive, estando previsto um investimento de 30 milhões de euros, para a instalação de um hotel, foi hoje anunciado.

Classificado como Monumento Nacional desde 1910, o imóvel será concessionado por um período de 50 anos para a instalação de um hotel de 5 estrelas, correspondendo a uma renda anual de 1,79 milhões de euros, segundo explicam, em comunicado, os ministérios da Economia e da Cultura.

A tutela refere que o investimento estimado para a instalação do hotel, que contará com 120 quartos, é de 30 milhões de euros, estando a abertura prevista para o final de 2022.