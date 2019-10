Óbito/Jordão

O presidente do Sporting prestou homenagem a Rui Jordão, que faleceu hoje aos 67 anos, considerando-o "uma lenda do clube e do futebol português, que ganhou um lugar na imortalidade".

"Na história do Sporting encontramos grandes atletas, grandes jogadores e lendas. Rui Jordão era uma dessas lendas, que encantou uma geração com os seus 180 golos", disse Frederico Varandas, em declarações à televisão do clube, endereçando à família do antigo futebolista "sentidas e sinceras condolências".

Para o presidente 'leonino', Rui Jordão "partiu hoje, mas ganhou um lugar na imortalidade", qualificando-o como "um homem de valores e um artista dentro do campo, continuando a sê-lo fora do campo" depois de deixar o futebol.