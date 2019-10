Moçambique/Eleições

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, principal partido da oposição) pediu hoje a repetição das eleições gerais em Moçambique, por não aceitar os resultados.

O pedido foi apresentado em conferência de imprensa pelo secretário-geral do partido, André Magibire, na sede nacional da Renamo, em Maputo, alegando fraude no ato eleitoral a favor do partido no poder, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo).

André Magibire remeteu detalhes sobre a decisão da Renamo para depois da reunião da Comissão Política Nacional agendada para segunda-feira.