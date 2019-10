Actualidade

O filme Luso, baseado na história verdadeira de Pedro Francisco, um português que lutou sob o comando de George Washington na revolução americana, vai custar 15 milhões de dólares (13,5 milhões de euros), disse à Lusa o produtor Travis Bowman.

O produtor e argumentista é trineto do herói português, conhecido nos Estados Unidos como Peter Francisco, que nasceu nos Açores em 1760 e foi raptado aos cinco anos, tendo sido abandonado num porto do estado norte-americano da Virginia em junho de 1765.

A intenção é produzir um filme independente com as características cinematográficas de grandes dramas históricos, como Braveheart e Gladiador, partindo do livro que Travis Bowman publicou em 2009 sobre Peter Francisco, intitulado Hércules da Revolução.