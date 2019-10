Actualidade

O Presidente argentino, Mauricio Macri, quer levar um milhão de pessoas hoje às ruas de todo o país e de várias cidades do mundo para reverter o cenário de derrota eleitoral, a oito dias das eleições.

Na reta final de uma campanha que tenta o milagre de conseguir levar a disputa eleitoral a uma segunda volta, o epicentro das manifestações acontecerá às 17 horas (21 horas em Lisboa) no Centro de Buenos Aires, de onde também se poderão acompanhar, através de ecrãs gigantes, cerca de 100 concentrações simultâneas pelo interior do país e em cerca de 20 cidades do mundo.

O objetivo do Presidente Macri, na sua tentativa de reeleição, é animar uma multidão de eleitores capazes de convencerem abstencionistas.