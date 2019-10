Actualidade

A Fundação GDA vai lançar o programa "Arte sem Barreiras", no valor de 30.000 euros, que visa a integração ativa, formação contínua e capacitação" de artistas com deficiência, no mercado de trabalho, anunciou hoje a organização.

O programa "irá promover formação e incentivar a inclusão [de artistas] em projetos de criação artística em Portugal e no estrangeiro", "destina-se a bailarinos, atores e músicos profissionais com deficiência que pretendam progredir nas respetivas carreiras", e entra em vigor no próximo dia 28.

Esclarece a Fundação GDA que a verba prevista "será dividida em duas áreas: metade para apoiar a formação artística e o desenvolvimento de carreiras; e a outra parte para financiar a contratação de artistas".