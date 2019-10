Mau tempo

O trânsito está parado na estrada A28, junto às saídas de Leça da Palmeira e do porto de Leixões, na região do Porto, devido à chuva intensa, disse à Lusa fonte da GNR.

As chuvas intensas que se registaram ao longo de toda a manhã, no Porto, provocaram inundações na via pública e pararam a circulação dos carros na A28 junto à Ponte de Leça da Palmeira e do porto de Leixões, avançou à Lusa fonte da GNR do Porto, referindo que o nível das águas subiu e está a impossibilitar a circulação dos automóveis.

O distrito do Porto vai manter "o registo de precipitação intensa" até às 15:00 de hoje, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que prevê o aumento do número de ocorrências devido à chuva forte.