Actualidade

João Félix, avançado português do Atlético de Madrid, saiu hoje lesionado com "forte torção no tornozelo direito", ao minuto 78 do jogo contra o Valência, da nona jornada da Liga espanhola de futebol, disputado em Madrid.

Após o jogo, que terminou com 1-1, o departamento médico explicou através do Twitter os motivos da saída e acrescentou que "serão feitos exames proximamente".

O internacional português magoou-se ao tentar travar um contra-ataque da equipa adversária, que acabaria por impor aos 'colchoneros' o terceiro empate consecutivo. Após o 'choque' com Dani Parejo, o extremo luso ficou no chão, com evidentes gestos de dor no tornozelo direito.