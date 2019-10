Actualidade

O documentário americano "Injustiça", de Cynthia Wade e Sasha Friedlander, é o vencedor do 25.º CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que hoje terminou em Seia, no distrito da Guarda.

Segundo a organização, o documentário "Injustiça" ("Grit"), da competição Internacional Longas, é o vencedor do Grande Prémio Ambiente do CineEco 2019.

"O 'storytelling' emotivo do filme sobre o ativismo de uma jovem, contra uma multinacional indonésia, sobrevivente de um 'tsunami' de lama tóxica, que enterrou 16 aldeias em Java Oriental, conquistou o júri do festival que, este ano, destacou a Emergência Climática como um dos seus temas centrais", refere a organização do evento em comunicado enviado à agência Lusa.