Actualidade

A longa-metragem "Madame", uma produção suíça realizada por Stéphane Reithauser, venceu a competição oficial do Queer Porto e conquistou o Prémio do Público, anunciou hoje o júri, na festa de encerramento do festival, no Teatro Rivoli.

O prémio de curta-metragem da competição In My Shorts, que distingue projetos em início de carreira, foi para "Em Caso de Fogo", de Tomás Paula Marques.

"Madame" merece o prémio principal do festival, por "mergulhar e reconstruir memórias através de um arquivo de imagens de família", demonstrando que tal ato pode ser "um exercício de compreensão e redenção", considerou o júri, constituído por Adriano Baía Nazareth, realizador na RTP, a cantora e escritora de canções Ana Deus, o artista plástico Nuno Ramalho e a curadora Susana Chiocca.