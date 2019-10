Actualidade

O professor universitário Domingos da Cruz disse hoje à Lusa que não há medidas concretas em Angola para melhorar a vida dos cidadãos, considerando que as reformas lançadas por João Lourenço não mostram uma estratégia económica.

"É certo que não se pode reestruturar o país em dois anos, mas do ponto de vista económico não há avanços, não há medidas concretas que mudem substancialmente a vida das pessoas, porque o que assistimos são medidas isoladas, parecem sem sentido, completamente descoordenadas", disse o académico e ativista Domingos da Cruz em entrevista à agência Lusa, em Lisboa.

"[João Lourenço] não é um homem que tem, de facto, um projeto político de país, que seja sistemático, há medidas isoladas e essas são inaceitáveis quando se está a governar um país, porque um país governa-se de forma diferente", defendeu o académico que foi o tradutor do livro 'From dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation', escrita por Gene Sharp, pelo qual acabou condenado a uma pena de prisão.