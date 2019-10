Actualidade

A politóloga Ana Cristina Marques considera que as eleições de segunda-feira no Canadá são as mais intensas desde os anos 1980, com os dois principais partidos, Liberal e Conservador, a terem um empate técnico nas várias sondagens.

"Foi das campanhas mais interessantes federais que temos tido nas últimas décadas. Sou uma viciada em política, gosto de sentir que há intensidade durante todo este período", afirmou Ana Cristina Marques, a viver no Canadá desde 1969, quando tinha 11 anos.

Formada em estudos feministas pela Universidade de York (norte de Toronto), Ana Cristina Marques costuma colaborar com diversos candidatos lusodescendentes.