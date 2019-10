Actualidade

O queniano Titus Ekiru venceu hoje a prova masculina da 20.ª edição da meia maratona de Lisboa, com o tempo de 1:00.12 horas, estabelecendo um novo recorde da prova, que pertencia ao marroquino Mustapha El Aziz desde o ano passado, com o tempo de 1:00.13 horas.

Nos 21 quilómetros entre o Parque das Nações e a Praça do Comércio, o queniano bateu o ugandês Timothy Toroitich, que foi segundo classificado com o tempo de 1:00.53, e Thomas Ayeko, também do Uganda, que terminou em 1:00.56 horas.

Entre os portugueses, Hermano Ferreira, do AR Casaense, foi 13.º classificado com o tempo de 1:05.56 horas.