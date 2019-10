Síria

As Forças Democráticas da Síria (FDS), dominadas por combatentes curdos, retirara-se hoje da cidade Ras al-Ain, no norte da Síria, sitiada por forças turcas e auxiliares sírios, segundo o Observatório de Direitos Humanos (OSDH).

O líder das FDS, Mazloum Abdi, tinha dito no sábado, à France Presse, que os seus combatentes se retirariam da cidade, tal como estava estipulado, no acordo de tréguas feito com Washington.

A promessa foi cumprida e as tropas retiraram-se hoje da região fronteiriça, com 32 quilómetros de extensão, depois de os soldados turcos as terem deixado sair de Ras al-Ain.