Incêndios

A Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários (APBV) considerou hoje "um total desrespeito" que os operacionais que integraram o dispositivo de combate a incêndios florestais continuem sem receber as comparticipações financeiras de setembro.

"Terminada a fase reforçada nível IV do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) 2019, constatamos com muita preocupação que a maioria dos bombeiros voluntários que incorporaram o DECIR não receberam as compensações previstas referentes ao mês de setembro", refere a APBV num comunicado assinado pelo presidente Rui da Silva.

A associação lamenta que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) não tenha avançado com qualquer justificação, considerando esta situação um "total desrespeito" pelos bombeiros voluntários que durante a fase mais crítica do dispositivo de combate a incêndios "contribuíram para o seu sucesso".