O campeonato da elite mundial de surf prosseguiu hoje na Praia dos Supertubos, em Peniche, com a realização dos oitavos de final das provas feminina e masculina, marcados pela eliminação do líder Gabriel Medina devido a interferência.

O brasileiro campeão em título, que ocupa o primeiro lugar do 'ranking' da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa), parecia ter o caminho aberto para os quartos de final e liderava confortavelmente a quinta bateria dos oitavos de final frente ao também 'canarinho' Caio Ibelli, quando, já perto do fim do 'heat', fez uma interferência, isto é, apanhou uma onda quando era o rival que tinha a prioridade.

Como ditam as regras da WSL, Medina ficou apenas com uma onda a contar para a pontuação total da bateria, em vez das duas habituais, e viu Caio ultrapassá-lo em cima da buzina que marca o final da bateria, com uma pontuação global de 8,50 (5,40 e 3,10), contra os 8,10 do 'número um' do circuito mundial feitos numa única onda.