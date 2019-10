Actualidade

O Sporting rescindiu "com efeitos imediatos" os protocolos que celebrou em 31 de julho com a Associação Juventude Leonina e com o Diretivo Ultras XXI - Associação, anunciou hoje o clube, devido à "escalada de violência" recente.

"O Sporting Clube de Portugal e a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informam que, na presente data, resolveram, com efeitos imediatos, os protocolos celebrados", pode ler-se no comunicado publicado hoje no sítio 'online' dos 'leões'.

Segundo a mesma nota, a decisão foi tomada "em virtude da escalada de violência que ontem [sábado] culminou com tentativas de agressões físicas a dirigentes e outros adeptos", durante a vitória no futsal frente ao Leões de Porto Salvo (6-1), no Pavilhão João Rocha.