Actualidade

Os principais jornais e portais da Internet australianos censuraram hoje as suas próprias publicações, em protesto contra as leis do país que preveem penas de prisão para jornalistas e informadores que revelem documentos secretos.

As primeiras páginas de jornais como Sydney Morning Herald, The Australian, Financial Review e The Daily Telegraph apareceram com grandes secções riscadas a preto com um círculo vermelho de proibição onde se pode ler "Segredo, não é para ser divulgado".

As ações dos 'media' surgem na mesma linha de uma campanha de televisão lançada no domingo à noite, conduzida pela iniciativa conjunta 'Australian Right to Know', que integra as redes públicas ABC e SBS, bem como o Canal 9.