Actualidade

O filme de animação "Abominável" não vai ser exibido nos cinemas da Malásia devido a uma cena na qual aparece um mapa que apoia as reivindicações de Pequim no disputado Mar do Sul da China.

A decisão surgiu após os produtores norte-americanos se terem recusado a cortar a cena na qual é apresentado o desenho de um mapa que descreve grande parte daquelas águas, ricas em recursos, como território chinês.

O Vietname já havia retirado das salas de cinema a produção norte-americana.