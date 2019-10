Catalunha

O presidente do governo espanhol, em funções, Pedro Sánchez, desloca-se hoje a Barcelona, após ter criticado o presidente do governo regional da Catalunha por não ter condenado com firmeza os atos de violência, dos últimos dias.

"Condenar a violência de forma veemente, amparar as forças de segurança que a combatem e evitar a discórdia civil", escreve o chefe do Executivo espanhol numa carta enviada a Quim Torra em que refere que o presidente do governo autónomo tem a obrigação de se posicionar contra os atos violentos dos manifestantes.

A carta enviada hoje a Torra é a resposta do governo espanhol à missiva do presidente da Generalitat enviada no sábado ao primeiro-ministro.