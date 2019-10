Actualidade

O investigar britânico Justin Pearce considerou hoje à Lusa que o Presidente de Angola tem colocado o país no caminho certo, mas alertou que as medidas não são ainda suficientes para o desenvolvimento do país.

"Nos últimos dois anos, desde a eleição de João Lourenço, Angola tem estado num período de transição, e o ponto final ainda não é certo", disse Justin Pearce, em entrevista à Lusa em Lisboa, onde participou num encontro da rede académica angolana.

"Tem havido mudanças para a descentralização económica, mas o problema é que durante a Presidência de José Eduardo dos Santos, a subida do preço do petróleo em 2004 não criou incentivos para a diversificação da economia e é por isso que Angola tem estado numa condição muito precária desde a queda dos preços do petróleo, em 2014", disse o investigador.