Actualidade

O embaixador de Portugal em Madrid afirmou que, "aparentemente", os quatro portugueses retidos numa gruta no norte de Espanha "estão bem", depois de falar com as autoridades de proteção civil da Cantábria que os estão a tentar resgatar.

"Estamos em contacto com as autoridades de proteção civil e aparentemente estão bem", disse Francisco Ribeiro de Menezes à agência Lusa, acrescentando que "se for necessário" o cônsul de Portugal em Bilbau irá até ao local, o que ainda não está previsto.

Segundo informação dada pelas autoridades de proteção civil, as condições meteorológicas de hoje dão conta de uma acalmia no estado do tempo, mas na terça-feira pode ser mais instável.