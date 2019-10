Actualidade

O BCP afirma que a Sonangol quer manter-se como acionista de referência do Millennium BCP, após uma reunião dos presidentes do Conselho de Administração e Comissão Executiva, Nuno Amado e Miguel Maya, com o responsável da petrolífera angolana.

Em comunicado enviado hoje, o BCP diz que os responsáveis máximos do BCP estiveram reunidos com o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Gaspar Marins, na quarta-feira passada em Luanda, Angola, no âmbito dos encontros regulares entre as duas instituições.

"Na reunião, foram analisados os resultados e a atividade desenvolvida no primeiro semestre de 2019, bem como as metas definidas no Plano Estratégico do Millennium BCP para o período 2018-2021, focado no crescimento sustentado e na rendibilidade. Com uma participação de 19% no capital do maior banco privado português, a administração da Sonangol reafirmou o interesse do acionista no investimento realizado e na permanência como acionista de referência do Millennium BCP", refere a instituição na nota.