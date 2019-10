Governo

A deputada e ex-autarca Susana Amador é a única novidade da equipa do Ministério da Educação que mantém os restantes governantes, tal como acontece no Ministério do Ensino Superior que não tem alterações.

De acordo com a composição do XXII Governo Constitucional hoje divulgada, a equipa do Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues mantém-se praticamente inalterada, surgindo apenas uma cara nova: a jurista Susana Amador.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa, pós-graduada em Estudos Europeus pela Universidade Católica, e Mestre em Ciências da Comunicação e do Direito pela Universidade Nova de Lisboa, Susana Amador vem substituir Alexandra Leitão, que passa agora a ocupar a pasta de Ministra de Modernização do Estado e da Administração Pública.