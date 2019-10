Governo

O novo Ministério da Coesão Territorial, que vai ser liderado por Ana Abrunhosa, vai ter dois secretários de Estado: Carlos Miguel, como Adjunto e do Desenvolvimento Regional, e Isabel Ferreira, com a pasta da Valorização do Interior.

O primeiro-ministro apresentou hoje ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, uma equipa de Governo com 22 novos secretários de Estado, de acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República.

O novo secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Soares Miguel, era o anterior responsável pela Secretaria de Estado das Autarquias Locais (2015-2019).