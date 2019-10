Actualidade

Os quatro espeleólogos retidos numa gruta no norte de Espanha estão numa "galeria problemática" muito conhecida e apenas aguardam que o caudal de água baixe para saírem sem problemas maiores, segundo um membro da equipa de portugueses.

"Sabemos onde estão e é com toda a normalidade que esperamos que a água baixe para que saiam, disse à agência Lusa Marco Afonso, também espeleólogo e membro de uma equipa de sete pessoas do Clube de Montanhismo Alto Relevo de Valongo, região do Porto, que se deslocou no fim de semana às grutas de Cueto-Coventosa, no norte de Espanha.

Marco Afonso faz parte do grupo de três pessoas que ficaram fora da gruta a dar apoio aos quatro que entraram e estão retidos.