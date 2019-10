Síria

O Irão considerou hoje "inaceitável" qualquer iniciativa da Turquia para estabelecer bases militares na Síria, onde Ancara lançou uma ofensiva no norte contra combatentes curdos, suspensa após um acordo de tréguas.

"Os turcos podem ter as bases que querem e fazer o que desejam no seu território e dentro das suas fronteiras, mas (...) o estabelecimento de bases turcas na Síria é inaceitável", declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Mussavi.

Tal iniciativa seria considerada por Teerão como uma "agressão contra a soberania nacional e a integridade territorial de um Estado independente", adiantou numa conferência de imprensa transmitida pela televisão estatal.