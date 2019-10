Governo

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social vai ter dois novos secretários de Estado, com Rita da Cunha Mendes a assumir a nova secretaria de Estado da Ação Social e Gabriel Gameiro Bastos a ficar com a Segurança Social.

Licenciada em Direito, Rita da Cunha Mendes tem experiência autárquica, tendo sido vice-presidente e vereadora da Câmara Municipal de Aguiar da Beira, desempenhou vários cargos Direção do Centro Distrital da Guarda do Instituto de Segurança Social e foi presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aguiar da Beira.

No Ministério que vai ser liderado pela até agora secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, Gabriel Gameiro Bastos substitui Cláudia Joaquim à frente da secretaria de Estado da Segurança Social, Segundo a lista de 50 secretários de estado para o XXII Governo Constitucional apresentada hoje ao Presidente da República pelo primeiro-ministro indigitado, António Costa.