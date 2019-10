Brexit

O primeiro-ministro manifestou-se hoje "preocupado" com o impasse político no parlamento britânico para a aprovação do "Brexit" e pediu ao Reino Unido, "de uma vez por todas", para definir o que pretende acordar com a União Europeia.

Esta posição foi transmitida por António Costa aos jornalistas, no Palácio de Belém, após ser confrontado com as mais recentes divergências registadas no parlamento de Londres em torno da aprovação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia - acordo anunciado na quinta-feira em Bruxelas.

"O que nós pedimos ao Reino Unido é que, de uma vez por todas, defina qual é a sua posição. Não podemos estar sistematicamente a reabrir negociações, a fazer acordos e, depois, uma vez acordados, não passam no parlamento do Reino Unido. Isso é que não é possível", declarou António Costa.