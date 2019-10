Actualidade

O filho do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos acusado dos crimes de peculato e branqueamento de capitais prescindiu dos serviços da sociedade de advogados que o representava e requereu um defensor oficioso.

Segundo uma carta da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, dirigida ao bastonário da Ordem dos Advogados e a que a Lusa teve acesso, José Filomeno dos Santos "Zenu", antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, comunicou àquele órgão a revogação da procuração conferida ao escritório Legis Veritas, requerendo igualmente que o tribunal lhe nomeasse um defensor oficioso.

Contactada pela Lusa, fonte da Legis Veritas adiantou que o escritório recebeu uma carta de "Zenu" dos Santos comunicando a revogação do mandato a 19 de setembro, alguns dias antes do início do seu julgamento, que estava agendado para o dia 25 de setembro e foi mais tarde adiado, sem data.