Governo

O futuro executivo liderado pelo socialista António Costa será o que tem o maior número de governantes desde 1976, 70 no total, entre primeiro-ministro, 19 ministros e 50 secretários de Estado.

De acordo com o arquivo da página oficial do Governo, o executivo que até agora tinha tido mais elementos na sua primeira composição foi o XII, o último liderado pelo social-democrata Aníbal Cavaco Silva (1991-1995), 67 no total.

Com a tomada de posse de 05 de novembro de 1991, esse governo ficou composto pelo primeiro-ministro, 16 ministros, 45 secretários de Estado e cinco subsecretários.