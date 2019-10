Actualidade

O treinador Augusto Inácio deixou hoje o comando técnico do Desportivo das Aves, informou em comunicado o 18.º e último classificado da I Liga de futebol.

"Augusto Inácio já não é treinador do Clube Desportivo das Aves. O sucessor ao cargo ainda não foi encontrado, estando o processo de escolha do novo treinador a decorrer com tranquilidade e ponderação", pode ler-se numa nota partilhada na página oficial dos avenses.

Inácio, de 64 anos, colocou o lugar à disposição depois da goleada sofrida no terreno do Farense, terceiro classificado da II Liga, por 5-2, que ditou o afastamento do emblema do concelho de Santo Tirso da Taça de Portugal à terceira eliminatória.