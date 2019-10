Actualidade

Um total de 11 pessoas foram mortas desde o início dos violentos protestos no Chile, devido ao aumento do preço de transportes na capital e outros problemas sociais, anunciou hoje a governadora de Santiago do Chile, Karla Rubilar.

"O número de mortos nos últimos dias [de protestos] é de 11. Tivemos três mortes anteontem [sábado] e oito ontem [domingo]", apontou Rubilar, após ter anunciado no domingo a morte de sete manifestantes.

Cinco pessoas morreram no domingo no incêndio de uma fábrica de confeção de vestuário alvo de pilhagens no norte de Santiago, onde "foram detetados cinco corpos no interior", disse à imprensa local Diego Velasquez, comandante dos bombeiros de Santiago.