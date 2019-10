Governo

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), Pedro Cegonho, elogiou hoje o modelo escolhido pelo Governo para tratar as questões ligadas à descentralização e à valorização do interior, que ficaram separadas em dois ministérios.

Segundo a orgânica do XXII Governo Constitucional, apresentado hoje, as pastas da descentralização e a administração local ficarão sob a tutela do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, enquanto as temáticas da valorização do interior e o desenvolvimento regional serão tratados pelo recém-criado Ministério da Coesão Territorial.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da ANAFRE, Pedro Cegonho, considerou que esta divisão permite uma "melhor articulação e maior procura de sinergias no âmbito da gestão do território".