Moçambique/Eleições

A comissão política da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, oposição), reunida hoje em Maputo, decidiu "encetar diligências junto da sociedade moçambicana e da comunidade internacional de modo a encontrar soluções para a reposição da verdade eleitoral".

A posição faz parte de uma declaração lida no final do encontro pelo presidente do partido e candidato presidencial, Ossufo Momade, depois de a Renamo ter pedido no sábado a repetição das eleições de terça-feira, alegando fraude e rejeitando os resultados que dão vitória com maioria absoluta ao partido no poder, Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), nas três votações - presidencial, Assembleia da República e provinciais.

Na declaração de hoje não é pedida explicitamente a repetição das eleições, exigindo o partido a "reposição da verdade eleitoral".